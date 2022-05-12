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Россия может завтра прекратить поставки газа в Финляндию, - финские СМИ

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Хельсинки, Четверг 12 мая 2022 17:40
Россия может завтра прекратить поставки газа в Финляндию, - финские СМИ Фото: в Финляндии опасаются, что Россия перекроет поставки газа (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Россия уже завтра, 13 мая, может прекратить поставки газа в Финляндии в ответ на заявление о намерении как можно скорее подать заявку на членство в НАТО. Официально финские власти не подтверждают эту информацию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финскую газету Iltalehti.

Издание со ссылкой на источники отмечает, что ключевые политики были предупреждены о том, что Россия с пятницы может прекратить поставки газа.

"Финляндия пока не намерена это комментировать, но ждет, прекратится ли подача газа. Если это будет реализовано, это вызовет серьезные проблемы для финской промышленности и производства продуктов питания", - пишет газета.

Ранее предполагалось, что Россия может прекратить поставки газа в Финляндию 23 мая, когда должен подойти срок оплаты поставок в российских рублях. Министр обороны Антти Кайкконен на просьбу прокомментировать такую угрозу ответил, что не может подтвердить прекращение поставок 13 мая.

Также сообщается, что глава парламентской группы "Истинные финны" Вилле Тавио подтвердил, что лидеры и парламентских групп были проинформированы о различных сценариях возмездия России.

Напомним, сегодня президент и премьер Финляндии выступили с совместным заявлением о желании немедленно подать заявку на вступление в НАТО.

Россия уже пригрозила "военными шагами" и мерами другого характера, если Финляндия присоединится к альянсу.

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