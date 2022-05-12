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Росія може завтра припинити постачання газу до Фінляндії, - фінські ЗМІ

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Гельсінкі, Четвер 12 травня 2022 17:40
Росія може завтра припинити постачання газу до Фінляндії, - фінські ЗМІ Фото: у Фінляндії побоюються, що Росія перекриє постачання газу (Getty Images)
Автор: Артем Горовенко

Росія вже завтра, 13 травня, може припинити постачання газу до Фінляндії у відповідь на заяву про намір якомога швидше подати заявку на членство в НАТО. Офіційно фінська влада не підтверджує цю інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінську газету Iltalehti.

Видання з посиланням на джерела зазначає, що ключові політики були попереджені про те, що Росія з п'ятниці може припинити постачання газу.

"Фінляндія поки не має наміру це коментувати, але чекає, чи припиниться подача газу. Якщо це буде реалізовано, це викличе серйозні проблеми для фінської промисловості та виробництва продуктів харчування", - пише газета.

Раніше передбачалося, що Росія може припинити постачання газу до Фінляндії 23 травня, коли має підійти термін оплати поставок в російських рублях. Міністр оборони Антті Кайкконен на прохання прокоментувати таку загрозу відповів, що не може підтвердити припинення поставок 13 травня.

Також повідомляється, що глава парламентської групи "Істинні фіни " Віллі Тавіо підтвердив, що лідери і парламентських груп були проінформовані про різні сценарії відплати Росії.

Нагадаємо, сьогодні президент і прем'єр Фінляндії виступили зі спільною заявою про бажання негайно подати заявку на вступ до НАТО.

Росія вже пригрозила "військовими кроками" і заходами іншого характеру, якщо Фінляндія приєднається до альянсу.

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