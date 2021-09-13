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Россия завлекает жителей ОРДЛО: может включить их в программу переселения

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Москва, Понедельник 13 сентября 2021 17:59
Россия завлекает жителей ОРДЛО: может включить их в программу переселения Фото: жителей Донбасса хотят завлечь в Россию (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Министерство внутренних дел Российской Федерации предлагает включить жителей оккупированного Донбасса в государственную программу переселения соотечественников. Это дает право переселиться в определенные регионы с гарантией жилья, трудоустройства и денежных пособий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Сообщается, что министерство готовит соответствующий указ. Проектом указа предлагается внести изменения для предоставления жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины права подачи заявлений об участии в государственной программе и получения свидетельства участника государственной программы на территории Российской Федерации.

Отметим, программа предлагает желающим переселиться в приоритетные для правительства России регионы льготы, пособия, работу и в некоторых случаях жилье.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия по упрощенной схеме приняла в гражданство 640 000 жителей Донбасса.

О ситуации с паспортами на оккупированном Донбассе читайте в материале "Голоса Донбасса. Зачем Россия раздает паспорта жителям ОРДЛО и гонит их на выборы".

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Российская Федерация ОРДЛО Переселенцы с Донбасса
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