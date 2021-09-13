Росія заманює жителів ОРДЛО: може включити їх до програми переселення

Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації пропонує включити жителів окупованого Донбасу до державної програми переселення співвітчизників. Це дає право переселитися в певні регіони з гарантією житла, працевлаштування та грошових допомог.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

Повідомляється, що міністерство готує відповідний указ. Проектом указу пропонується внести зміни для надання жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України права подачі заяв про участь у державній програмі та отримання свідоцтва учасника державної програми на території Російської Федерації.

Відзначимо, програма пропонує охочим переселитися в пріоритетні для уряду Росії регіони пільги, грошову допомогу, роботу і в деяких випадках житло.