Росія заманює жителів ОРДЛО: може включити їх до програми переселення
Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації пропонує включити жителів окупованого Донбасу до державної програми переселення співвітчизників. Це дає право переселитися в певні регіони з гарантією житла, працевлаштування та грошових допомог.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости".
Повідомляється, що міністерство готує відповідний указ. Проектом указу пропонується внести зміни для надання жителям окремих районів Донецької та Луганської областей України права подачі заяв про участь у державній програмі та отримання свідоцтва учасника державної програми на території Російської Федерації.
Відзначимо, програма пропонує охочим переселитися в пріоритетні для уряду Росії регіони пільги, грошову допомогу, роботу і в деяких випадках житло.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія за спрощеною схемою прийняла в громадянство 640 000 жителів Донбасу.
Про ситуацію з паспортами на окупованому Донбасі читайте в матеріалі "Голоси Донбасу. Навіщо Росія роздає паспорти жителям ОРДЛО і жене їх на вибори".