Россия почти завершила стягивание войск к границам Украины, - CNN

"Полная численность сухопутной группировки ВС РФ на украинском направлении составляет более 106 тысяч человек личного состава. Вместе с морской и воздушной составляющей общая численность составляет более 127 тысяч военнослужащих", - говорится в оценке Минобороны Украины, предоставленной CNN.

Кроме того, в документе отмечается, что действия России направлены на раскол Евросоюза НАТО, а также на ограничение возможностей США по обеспечению безопасности на европейском континенте.

Также в предоставленной разведывательной оценке говорится, что Москва поддерживает более 35 000 сепаратистов на Донбассе и разместила там около 3 000 своих военнослужащих. А вблизи украинской границы развернула дополнительные подразделения радиосвязи и по сравнению с 2021 годом в три раза увеличила число разведывательных полетов.

Украинские военные также заявили, что РФ может использовать ракеты средней дальности для "уничтожения жизненно важных объектов", поскольку перебросила дополнительные тактические группы оперативно-тактических комплексов "Искандер". Эти ракеты могут поразить цели на расстоянии 500-700 км, в том числе столицу страны Киев.