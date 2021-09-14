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Россия запустит поезда с ОРДЛО для голосования на выборах в Госдуму

Автор: Дмитрий Кузнецов

Боевики на период голосования на выборах в Госдуму запустят дополнительные поезда для вывоза жителей ОРДЛО в Россию. Таким образом оккупанты планируют увеличить количество проголосовавших.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Восточную правозащитную группу".

Источники правозащитников сообщили, что в период с 17 по 19 сентября боевики запустят электрички для оперативного подвоза жителей ОРДЛО на станцию Успенская. Там они будут пересаживаться в автобусы и следовать в Матвеево-Курганский район РФ (Ростовская область).

Таким образом пророссийские боевики планируют увеличить количество проголосовавших на выборах в Госдуму РФ.

Электричка будет курсировать каждые два часа. Списки на перевозки составляют так называемые "информационные центры" оккупантов.

Как пишут сепаратистские СМИ, 17-19 сентября будет организовано железнодорожное сообщение до станции Успенская из следующих оккупированных городов: Ясиноватая, Макеевка, Харцызск, Зугрэс, Иловайск и Амвросиевка.

Напомним, ранее правозащитники сообщили о планах боевиков закрыть границу с Россией на период выборов. Пропускать будут только тех, кто имеет российский паспорт и едет проголосовать.

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