Россия запретила въезд украинскому журналисту на 34 года

Фото: Тарас Ибрагимов (facebook.com/tarasibragimov)

Журналисту Ибрагимову запретили въезд в РФ до 2054 года

Украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову в субботу, 18 января, пограничники российской ФСБ запретили въезд на территорию Российской Федерации и оккупированного Крыма более чем на 30 лет. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Как рассказал Ибрагимов, на административной границе с оккупированным Крымом российские силовики вручили ему постановление, согласно которому ему до конца мая 2054 года запрещено посещать Россию и оккупированный полуостров. Объяснения относительно причин запрета журналисту предоставлять отказались.

"Я напрямую связываю это со своей журналисткой деятельностью и моей работой на издания, которые активно освещают суды над крымскими татарами в Крыму и в России", - пояснил он.

Журналист отметил, что российские пограничники сняли у него отпечатки пальцев и сфотографировали, после чего отпустили.

Напомним, ранее сообщалось, что российские пограничники запретили въезд на территорию РФ депортированному из оккупированного Крыма на материковую Украину блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому. Журналист был депортирован в Украину после 9 дней удержания в "в тюрьме для иностранцев" в Краснодарском крае РФ.

Также РБК-Украина писало, что Министерство внутренних дел Украины пообещало запретить въезд в Украину за посещение оккупированного Крыма российской блогерше Александре Митрошиной. В МВД добавили, что на момент пересечения границы у Митрошиной не было запрета.