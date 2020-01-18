Росія заборонила в'їзд українському журналісту на 34 роки

Фото: Тарас Ібрагімов (facebook.com/tarasibragimov)

Журналісту Ібрагімову заборонили в'їзд в РФ до 2054 року

Українському журналісту Тарасу Ібрагімову у суботу, 18 січня, прикордонники російської ФСБ заборонили в'їзд на територію Російської Федерації та окупованого Криму на понад 30 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як розповів Ібрагімов, на адміністративному кордоні з окупованим Кримом російські силовики вручили йому постанову, згідно з якою йому до кінця травня 2054 року заборонено відвідувати Росію та окупований півострів. Пояснень щодо причин заборони журналісту надавати відмовилися.

"Я безпосередньо пов’язую це зі своєю журналісткою діяльністю і моєю роботою на видання, які активно висвітлюють суди над кримськими татарами в Криму і в Росії", - пояснив він.

Журналіст зазначив, що російські прикордонники зняли у нього відбитки пальців та сфотографували, після чого відпустили.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські прикордонники заборонили в'їзд на територію РФ депортованому з окупованого Криму на материкову Україну блогеру і журналісту Євгену Гайворонському. Журналіста було депортовано в Україну після 9 днів утримування у "в'язниці для іноземців" в Краснодарському краї РФ.

Також РБК-Україна писало, що Міністерство внутрішніх справ України пообіцяло заборонити в'їзд до України за відвідування окупованого Криму російській блогерці Олександрі Мітрошиній. У МВС додали, що на момент перетину кордону у Мітрошиної не було заборони.