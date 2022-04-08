UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия запретила въезд чиновникам Австралии и Новой Зеландии в ответ на санкции

Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Россия ввела запрет на поездки для чиновников Австралии и Новой Зеландии в ответ на санкции. В российский "черный список" попали более 350 чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.

Так, Россия запретила въезд в страны 228 представителям руководства и парламентариев Австралии, включая премьер-министра Скотта Моррисона.

В то же время 130 представителей Новой Зеландии, включая главу правительства Джасинду Ардерн, не смогут въехать на территорию РФ.

Причиной стали беспрецедентные санкции, введенные обеими странами против российского правительства и членов парламента.

Ранее Россия также вводила подобные запреты на въезд в отношении ведущих представителей Европейского союза и США.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияАвстралияНовая ЗеландияСанкции