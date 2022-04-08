Россия запретила въезд чиновникам Австралии и Новой Зеландии в ответ на санкции

Россия ввела запрет на поездки для чиновников Австралии и Новой Зеландии в ответ на санкции. В российский "черный список" попали более 350 чиновников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Der Spiegel.
Так, Россия запретила въезд в страны 228 представителям руководства и парламентариев Австралии, включая премьер-министра Скотта Моррисона.
В то же время 130 представителей Новой Зеландии, включая главу правительства Джасинду Ардерн, не смогут въехать на территорию РФ.
Причиной стали беспрецедентные санкции, введенные обеими странами против российского правительства и членов парламента.
Ранее Россия также вводила подобные запреты на въезд в отношении ведущих представителей Европейского союза и США.
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