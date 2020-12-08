Россия запретила импорт томатов и яблок из Азербайджана

Российская Федерация запретила импорт томатов и яблок с территории Азербайджана. Официально, запрет связан с выявлением в азербайджанских товарах вредителей.

Об этом сообщает Россельхознадзор.

В российском ведомстве пояснили, что неоднократно информировали Азербайджан о том, что в его продукции систематически выявляют карантинные объекты. Поэтому с 10 декабря импорт яблок и томатов будет запрещен.

"Только в период с 22 октября 2020 года по сегодня зафиксировано 17 случаев обнаружения карантинных объектов (вредителей - ред.) - южноамериканской томатной моли и восточной плодожорки - в плодоовощной продукции", - заявили в Россельхознадзоре.

По данным российской Федеральной таможенной службы, Азербайджан является крупнейшим поставщиком свежих и охлажденных томатов в Россию.

Отметим, Россия является союзником Армении, которая имеет территориальный конфликт с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Осенью Азербайджан отбил почти все оккупированные Арменией территории, после чего Еревану пришлось подписывать соглашение о завершении войны.

Напомним, в сети появилась запись разговора лидеров Армении и Белоруссии на саммите ОДКБ осенью 2016 года в Ереване. На записи идет речь о том, что президент Азербайджана предлагал Армении 5 млрд долларов за возвращение Нагорного Карабаха.