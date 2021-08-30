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Россия запретила две религиозные организации из Украины

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Москва, Понедельник 30 августа 2021 17:59
Россия запретила две религиозные организации из Украины Фото: Минюст России запретил две религиозные организации (minjust.gov.ru)
Автор: РБК-Украина

Министерство юстиции России включило четыре религиозные организации в список нежелательных на территории РФ. Две из этих организаций - украинские.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.

Сообщается, что в перечень нежелательных неправительственных организаций вошли евангелистская церковь "Новое поколение" и Духовное учебное заведение "Международный библейский колледж "Новое Поколение". Также в этот список внесли латвийские организации "Нового поколения".

Напомним, ранее в 2017 году в России обвинили религиозную организацию "Свидетели Иеговы" в якобы экстремисткой деятельности и запретили ее.

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