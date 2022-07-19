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Россия закладывает основы для аннексии оккупированных территорий Украины, - Белый дом

Фото: Россия готовится к аннексии оккупированных украинских территорий (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Россия готовит почву для аннексии оккупированной территории Украины, также намерена в ускоренном порядке ввести рубль в качестве основной валюты.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Джон Кирби в ходе брифинга, сообщает РБК-Украина.

Он также со ссылкой на данные американской разведки сообщил, что русские готовятся назначить доверенных лиц для ускоренной аннексии и заставить жителей оккупированных территорий подавать заявления на ускоренное получение гражданства. По его словам, Россия также пытается взять под контроль телевизионные и радиовышки.

Напомним, ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины продолжают продвигаться на Херсонском направлении уверенными шагами.

В то же время российские войска из-за наступательных действий Украины готовятся к уличным боям в оккупированном Херсоне.

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