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Россия заблокировала работу мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине

ОБСЕ в Украине (Фото: osce.usmission.gov)
Автор: Константин Широкун

Россия заблокировала работу специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, среди ключевых задач которой были уменьшение напряжения, а также развитие мира, стабильности и безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на МИД Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины уверены, что Россия не заинтересована в работе специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которая должна фиксировать многочисленные нарушения российскими захватчиками норм международного гуманитарного права, фактов совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

Но в МИД Украины заверили, что деструктивная позиция РФ не позволит избежать ответственности ни военному и политическому руководству, ни непосредственным исполнителям преступных приказов. Украинские дипломаты также выражают решительную поддержку усилиям Польского председательства и Генеральному секретарю ОБСЕ для обеспечения эффективного присутствия ОБСЕ в Украине.

Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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