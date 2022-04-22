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Россия вывозит обломки "Байрактаров" и украинских вертолетов. Готовит провокации

Фото: журналист Денис Казанский (facebook com den kazansky4)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска намерены вывезти на свою территорию обломки сбитых беспилотников "Байрактар" и украинских вертолетов. В дальнейшем их используют для антиукраинских провокаций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram журналиста Дениса Казанского.

В частности, по информации разведки, российские войска получили задание вывезти на территорию Белгородской, Курской и Брянской областей обломки сбитых украинских "Байрактаров" и вертолетов. И готовят провокации со взрывами на объектах гражданской инфраструктуры и в жилых массивах.

Также предполагается, что в "терактах" обвинят Вооруженные силы Украины, на месте провокаций найдут обломки украинской техники, якобы сбитой российскими ПВО.

Также сообщается, что из отдельных населенных пунктов на границе с Украиной уже проведена организованная эвакуация.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина получит тяжелые ударные американские дроны MQ-9 Reaper, которые не уступают турецким "Байрактарам".

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Денис КазанскийВойна России против Украины