Россия вывезла две тысячи шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию

Российская компания вывезла из оккупированного Донбасса в Якутию 2 тысячи шахтеров. Им всем выдали российский паспорт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.
Промышленный холдинг "Колмар" организовал переезд из-за отказа от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают.
Шахтерам и членам их семей уже предоставили российское гражданство и поселили в Нерюнгри.
Издание отмечает, что в 2016 году из оккупированного Донбасса вывезли 200 шахтеров.