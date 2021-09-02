UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия вывезла две тысячи шахтеров из оккупированного Донбасса в Якутию

Автор: Валерия Полищук

Российская компания вывезла из оккупированного Донбасса в Якутию 2 тысячи шахтеров. Им всем выдали российский паспорт.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российское издание РБК.

Промышленный холдинг "Колмар" организовал переезд из-за отказа от вахтового метода. Соответственно, все сотрудники теперь должны проживать там, где работают.

Шахтерам и членам их семей уже предоставили российское гражданство и поселили в Нерюнгри.

Издание отмечает, что в 2016 году из оккупированного Донбасса вывезли 200 шахтеров.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассРоссийская Федерация