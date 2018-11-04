Россия вывела на орбиту навигационный спутник "Глонасс-М"

Иллюстративное фото: запуск ракеты (КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС)

Ракета-носитель "Союз-2.1б" успешно стартовала с космодрома Плесецк

В России с космодрома Плесецк вечером в субботу, 3 ноября, успешно стартовала ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" с навигационным спутником "Глонасс-М". Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РБК-Украина со ссылкой на росСМИ.

"Стартовавшая в субботу, 3 ноября, в 23:17 по московскому времени с Государственного испытательного космодрома Плесецк (Архангельская область) ракета-носитель среднего класса "Союз-2.1б" в установленное время успешно вывела на расчетную орбиту российский навигационный космический аппарат "Глонасс-М", - сообщили в российском Минобороны.

Старт носителя и выведение спутника "Глонасс-М" на орбиту разгонным блоком "Фрегат" прошли в штатном режиме.

Напомним, 11 октября во время старта ракеты "Союз" к Международно космической станции (МКС) произошло аварийное отключение двигателей второй ступени. Кораблю "Союз МС-10" пришлось совершить посадку в Казахстане по трассе полета.