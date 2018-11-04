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Росія вивела на орбіту навігаційний супутник "Глонасс-М"

Новини » Суспільство    04.11.2018 - 03:02
Фото: запуск ракети (КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС)
Фото: запуск ракети (КЦ "Южный"/ЦЭНКИ/РОСКОСМОС)

Ракета-носій "Союз-2.1 б" успішно стартувала з космодрому Плесецьк

У Росії з космодрому Плесецьк увечері в суботу, 3 листопада, успішно стартувала ракета-носій середнього класу "Союз-2.1 б" з навігаційним супутником "Глонасс-М". Про це повідомили в Міноборони РФ, передає РБК-Україна з посиланням на росЗМІ.

"Ракета-носій середнього класу "Союз-2.1 б", що стартувала в суботу, 3 листопада, о 23:17 за московським часом з Державного випробувального космодрому Плесецьк (Архангельська область), у встановлений час успішно вивела на орбіту російський навігаційний космічний апарат "Глонасс-М", - повідомили в російському Міноборони.

Старт носія і виведення супутника "Глонасс-М" на орбіту розгінним блоком "Фрегат" пройшли в штатному режимі.

Нагадаємо, 11 жовтня під час старту ракети "Союз" до Міжнародної космічної станції (МКС) сталося аварійне відключення двигунів другого ступеня. Кораблю "Союз МС-10" довелося здійснити посадку в Казахстані по трасі польоту.

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