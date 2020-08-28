Россия высылает норвежского дипломата в ответ на действия Осло

Фото: МИД РФ (flickr.com mfarussia)

Министерство иностранных дел России вызвало норвежского посла из-за решения Осло о высылке российского дипломата, причастного к шпионскому скандалу. Норвежскому послу сообщили, что один из дипломатов посольства объявлен "персона нон грата".

Об этом говорится в заявлении пресс-службы российского МИД.

Так, в течение 3 дней аккредитация этого норвежского дипломата будет прекращена в России. В течение этого времени дипломат должен покинуть территорию Российской Федерации.

"С российской стороны было подчеркнуто, что проводимая норвежскими властями деструктивная линия неизбежно негативно сказывается на атмосфере двусторонних отношений. Ответственность за последствия такой политики полностью ложится на Осло", - добавили в МИД.

Напомним, недавно в Норвегии вспыхнул шпионский скандал, в причастности к которому обвинили сотрудника российского посольства.

После этого МИД Норвегии объявил российского дипломата "персона нон грата" и попросил его покинуть страну.