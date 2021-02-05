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Россия выдворила трех европейских дипломатов за участие в митингах, - журналист

Автор: Дмитрий Левицкий

Министерство иностранных дел России выдворило трех дипломатов из представительств Швеции, Польши и Германии. Основанием для выдворения стало якобы участие в митингах в поддержку осужденного оппозиционера Алексея Навального.

Об этом написал брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

Выдворение дипломатов произошло в день визита еврокомиссара по внешнеполитическим делам Жозепа Борреля.

"Москва только что решила выгнать трех европейских дипломатов Швеции, Польши и Германии за участие в протестах за Навального", - сообщил журналист.

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На сайте Министерства иностранных дел РФ пока что нет никакой информации о высылке европейских дипломатов.

Напомним, сегодня начался суд над Навальным в день визита Борреля.

Добавим, дипломаты из Франции и Британии приехали на суд над Навальным. Судебное заседание проходит в Бабушкинском суде Москвы.

Как писало РБК-Украина, Боррель уже встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и призвал освободить Навального.

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