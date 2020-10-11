Россия выделила 64 млн долларов на обеспечение водоснабжения в Крыму

Фото: Михаил Мишустин (kremlin.ru)

Российская Федерация выделила 4,95 млрд рублей (64,4 млн долларов) для создания новых объектов водоснабжения в оккупированном Крыму. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Об этом сообщает пресс-служба российского правительства.

Отмечается, что выделенные средства пойдут на строительство водозабора на реке Бельбек с очищающими и инженерными сооружениями, а также на инфраструктуру для переброски воды из Кадыковского карьера.

Строительные работы будет вести Министерство обороны России.

"После того, как объекты введут в эксплуатацию, их передадут в собственность Севастополя", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что более 870 млн рублей (11,3 млн долларов) выделят "на капитальный ремонт водопроводов, замену устаревшего оборудования и разработку дополнительных скважин.

Средства поступят из резервного фонда российского правительства.

Напомним, ранее сообщалось, что из-за проблем с водой в Крыму будут принудительно выкупать частные скважины. Кроме того, так называемый глава Крыма Сергей Аксенов предложил подключать прокуратуру в случае сопротивления крымчан в этом вопросе.

Согласно официальной позиции Украины, воды в Крыму не хватает на развитие военных объектов, население обеспечено в полной мере. Проблема с водоснабжением на полуострове наблюдается несколько лет после аннексии, когда Киев перекрыл подачу воды в Северо-Крымский канал.