Россия выдала Украине фигуранта двойного убийства

Подозреваемого в совершении разбоя и двойного убийства выдано Россией в Украину. В октябре прошлого года он был задержан на территории Санкт-Петербурга.

"Днепропетровской областной прокуратурой приняты меры по фактическому приему выданного из РФ гражданина Украины, подозреваемого в совершении разбоя и умышленного двойного убийства супругов пожилого возраста (ч.4 ст.187 и ч.2 ст.115 УК Украины)",- говорится в сообщении.

Известно, что фигурант находился в международном розыске, а в октябре 2020 был задержан в России в городе Санкт-Петербург.

По информации правоохранителей, в ноябре 2020 подготовлено ходатайство об экстрадиции мужчины для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, которое было направлено компетентному органу РФ.

Сейчас злоумышленник доставлен на территорию Украины.