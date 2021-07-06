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Россия выдала Украине фигуранта двойного убийства

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Днепропетровская облать, Вторник 06 июля 2021 16:14
Россия выдала Украине фигуранта двойного убийства Фото: Россия выдала Украине фигуранта двойного убийства (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Подозреваемого в совершении разбоя и двойного убийства выдано Россией в Украину. В октябре прошлого года он был задержан на территории Санкт-Петербурга.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Днепропетровской областной прокуратуры.

"Днепропетровской областной прокуратурой приняты меры по фактическому приему выданного из РФ гражданина Украины, подозреваемого в совершении разбоя и умышленного двойного убийства супругов пожилого возраста (ч.4 ст.187 и ч.2 ст.115 УК Украины)",- говорится в сообщении.

Известно, что фигурант находился в международном розыске, а в октябре 2020 был задержан в России в городе Санкт-Петербург.

По информации правоохранителей, в ноябре 2020 подготовлено ходатайство об экстрадиции мужчины для привлечения к уголовной ответственности за совершенные преступления, которое было направлено компетентному органу РФ.

Сейчас злоумышленник доставлен на территорию Украины.

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