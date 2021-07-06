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Росія видала Україні фігуранта подвійного вбивства

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Дніпропетровська область, Вівторок 06 липня 2021 16:14
Росія видала Україні фігуранта подвійного вбивства Фото: Росія видала Україні фігуранта подвійного вбивства (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Підозрюваного в скоєнні розбою та подвійного вбивства видано Росією до України. У жовтні минулого року він був затриманий на території Санкт-Петербурга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Дніпропетровської обласної прокуратури.

"Дніпропетровською обласною прокуратурою вжито заходів щодо фактичного прийому виданого з РФ громадянина України, підозрюваного у вчиненні розбою та умисного подвійного вбивства подружжя похилого віку (ч.4 ст.187 та ч.2 ст.115 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Відомо, що фігурант перебував у міжнародному розшуку, а в жовтні 2020 року був затриманий в Росії в місті Санкт-Петербург.

За інформацією правоохоронців, у листопаді 2020 року підготовлено клопотання про екстрадицію чоловіка для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинені злочини, яке було направлено компетентному органу РФ.

Наразі зловмисника доставлено на територію України.

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