UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Россия выдала паспорта уже почти 600 тысячам жителям ОРДЛО, - Денисова

Автор: Дмитрий Левицкий

Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова рассказала о продолжении российской паспортизации населения оккупированных районов Донецкой и Луганской областей. Количество жителей ОРДЛО, получивших российские паспорта, продолжает увеличиваться.

Об этом речь идет на странице омбудсмена в Facebook.

По словам омбудсмена, оккупанты заставляют украинцев в ОРДЛО брать российские паспорта, угрожая увольнением с работы и проблемами с дальнейшим трудоустройством.

"Сейчас паспорта там получили почти 600 тысяч украинских граждан - это чиновники "органов местной власти", учителя, врачи. Действуют по принципу - если ты не получаешь паспорт - ты не работаешь", - рассказала Денисова.

Напомним, в начале мая в России заявляли, что российские паспорта получили почти 530 тысяч жителей оккупированного Донбасса. В то же время почти 2 тысячам украинцев отказали в получении российского гражданства.

Добавим, недавно глава украинского МИД Дмитрий Кулеба упрекнул международных партнеров за российскую паспортизацию на Донбассе. По его мнению, более жесткая реакция могла бы затормозить этот процесс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины паспортРоссийская ФедерацияДонбассДенисоваОРДЛО