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Россия вводит против Германии и Франции ответные санкции из-за Навального

Автор: Игорь Литвиненко

Россия вводит ответные санкции в отношении Германии и Франции из-за ситуации с Алексеем Навальным. В РФ считают, что оппозиционера могли отравить, но уже после госпитализации.

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Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, передает ТАСС.

Он заявил, что Россия не может исключать версии об отравлении Навального либо на территории Германии, либо в самолете, который доставил его в берлинскую клинику.

Напомним, Навальный впал в кому 20 августа. В российском Омске врачи заявили, что рабочий диагноз - нарушение обмена веществ. Российские медики не нашли в организме оппозиционера ядов. Спустя два дня после госпитализации по инициативе семьи Навального перевели в клинику "Шарите" в Берлине.

Позже немецкое правительство сообщило, что Навальный был отравлен веществом класса "Новичок", которое попадает под действие Конвенции о запрете химоружия.

Впоследствии Франция и Германия разработали предложения с санкциями против некоторых лиц, которые могут быть причастны к отравлению Навального. Эти предложения были поддержаны странами Евросоюза.

Как писало РБК-Украина, Евросоюз ввел в действие санкции против РФ из-за отравления Навального в середине октября.

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