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Россия ввела ответные санкции против ЕС из-за Навального

Автор: Игорь Литвиненко

Россия ответила на санкции Европейского союза из-за отравления оппозиционера Алексея Навального. РФ расширила санкционный список представителей стра-членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию России.

Об этом сообщает ТАСС.

В МИД России назвали введенные санкции ЕС "категорически неприемлемыми".

"Российской стороной на основе принципа взаимности принято решение о расширении ответного списка представителей стран - членов ЕС, которым запрещен въезд на территорию Российской Федерации. В него вошли те, кто причастен к нагнетанию антироссийской санкционной активности в рамках ЕС", - сообщили в РФ.

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Соответствующие вербальные ноты были вручены министрам иностранных дел Германии, Франции и Швеции. Также ноты были направлены в представительство ЕС в Москве.

"Подтверждаем, что недружественные акции со стороны западных стран и впредь будут получать адекватный ответ", - добавили в РФ.

Напомним, 15 октября Евросоюз ввел санкции против Российской Федерации из-за отравления Навального. В санкционный список попали шесть человек.

Также РБК-Украина писало, что днями в ЕС продлили экономические санкции против России на полгода из-за Украины.

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