Россия ворует у Украины металлопродукцию и мы заставим ее ответить, - "Метинвест"

Как сказано в сообщении компании, в начале войны в порту Мариуполя была металлургическая продукция, произведенная на предприятиях группы "Метинвест", которая должна была быть экспортирована покупателям из разных стран, в частности Испании, Италии, Бельгии, Греции, Португалии и Турции.

"На момент начала военного вторжения в акватории мариупольского порта было зафиксировано несколько коммерческих судов: SMARTA (Либерия), AZOV CONCORD (Мальта), AZBURG (Доминика), TZAREVNA (Мальта), BLUE STAR I (Панама) и LADY AUGUSTA (Ямайка), на которые уже было загружено 28 тысяч тонн металлургической продукции. Существует высокий риск, что указанные суда оккупанты используют для похищения и незаконного вывоза металлургической продукции, которая принадлежит группе Метинвест", - отметили в компании.

Незаконные действия по захвату и восстановления работы мариупольского порта явно свидетельствуют о том, что указанную металлургическую продукцию оккупанты могут вывозить ориентировочно до портов в Ростове, Таганроге, Новороссийске, Туапсе и оккупированном Севастополе - с целью дальнейшей незаконной продажи похищенной продукции в страны Африки и Азии, что не поддерживают санкционной политики в отношении страны-агрессора - Российской Федерации, подчеркивают в "Метинвест".

"По международному праву и законодательству Украины, действия представителей страны-агрессора по вооруженному захвату торговых судов и продукции группы "Метинвест" имеют все признаки пиратства и нарушения законов и обычаев войны в виде мародерства, которые являются тяжкими международными преступлениями. Группа "Метинвест приложит все возможные законные усилия для привлечения всех виновных лиц и их подельников к строгой юридической ответственности", - резюмировали в компании.