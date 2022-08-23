Россия вопреки санкциям почти достигла довоенного экспорта алмазов, - Bloomberg

Сообщается, что на долю российской компании "Алроса" приходится около трети мировых поставок алмазного сырья. И после введения западных санкций на импорт резко поднялись цены на мелкие и более дешевые бриллианты.

Однако спустя время экспорт алмазов "Алросы" превысил отметку 250 млн долларов в месяц. Эта цифра лишь примерно на 50-100 млн долларов ниже того уровня, который был до начала полномасштабного вторжения в Украину.

"Продажи возобновились, поскольку некоторым индийским банкам стало удобнее проводить транзакции в валютах, отличных от долларов США", - пишет издание со ссылкой на источники.

Большая часть российских алмазов направляется в Индию, которая является крупнейшим центром обработки и огранки драгоценных камней. При этом источники отмечают, что европейские клиенты также покупают эти алмазы.

Из-за опасения санкций сделки заключаются в "абсолютной тишине", что непривычно даже по закрытым стандартам алмазного мира, известного своей скрытностью. Сама "Алроса" прекратила публиковать какую-либо информацию о своих продажах.