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Россия вновь продлила запрет на полеты на юге страны

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Москва, Среда 18 мая 2022 10:02
Россия вновь продлила запрет на полеты на юге страны Фото: Россия продлила запрет на полеты на юге страны (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило запрет на полеты на юге страны до 25 мая. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Росавиации.

Так, временные ограничения действуют на полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.

Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.

Отметим, что Россия неоднократно продлевает ограничения на полеты вблизи украинской границы.

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