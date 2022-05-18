Россия вновь продлила запрет на полеты на юге страны
Фото: Россия продлила запрет на полеты на юге страны (pixabay.com)
Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило запрет на полеты на юге страны до 25 мая. Запрет связан с войной против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Росавиации.
Так, временные ограничения действуют на полеты в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста.
Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.
Отметим, что Россия неоднократно продлевает ограничения на полеты вблизи украинской границы.
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