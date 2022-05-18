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Росія знову продовжила заборону на польоти на півдні країни

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Москва, Середа 18 травня 2022 10:02
Росія знову продовжила заборону на польоти на півдні країни Фото: Росія продовжила заборону на польоти на півдні країни (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Федеральне агентство повітряного транспорту Росії (Росавіація) продовжило заборону на польоти на півдні країни до 25 травня. Заборона пов'язана з війною проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Росавіації.

Так, тимчасові обмеження діють на польоти в аеропорти Анапа, Бєлгород, Брянськ, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курськ, Липецьк, Ростов-на-Дону, Сімферополь і Еліста.

Всього обмеження на польоти торкнулося 11 аеропортів.

Зазначимо, що Росія неодноразово продовжує обмеження на польоти поблизу українського кордону.

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