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Россия вновь продлила запрет на полеты вблизи границ Украины

Фото: Россия продлила запрет на полеты вблизи границ Украины (pixabay.com)
Автор: Валерия Полищук

Федеральное агентство воздушного транспорта России (Росавиация) продлило запрет на полеты в центральных и южных регионах страны до 24 июля. Запрет связан с войной против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Росавиации.

"Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 24 июля 2022 года", - говорится в сообщении.

Запрет на авиаперелеты действуют в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Всего ограничение на полеты коснулось 11 аэропортов.

Напомним, ранее сообщалось, что у российских авиакомпаний начались проблемы с ремонтом двигателей.

Кроме того, российские авиакомпании вынуждены разбирать самолеты на запчасти, чтобы оставаться "на лету".

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