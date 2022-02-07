Если Россия вмешается, это будет стоить очень дорого, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что вторжение РФ в Украину "будет стоить очень дорого". В ответ на вопрос журналиста, не беспокоят ли Шольца комментарии, которые "изображают Германию ненадежным союзником", он сказал, что "реальность важнее слухов".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Washington Post .

По словам Шольца, Германия является крупнейшим партнером НАТО в континентальной Европе и сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать на угрозу Украине, исходящую от России.

"Наш строгий ответ свидетельствует, что если они (россияне - ред.) вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации".

Кроме того, 7 февраля Шольц едет в Вашингтон, а 14-15 февраля посетит с визитом Киев и Москву.