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Россия под видом ликвидации паводков перебросила в Крым более 20 тысяч военных

Новина українською →
Крым, Вторник 20 июля 2021 20:18
Россия под видом ликвидации паводков перебросила в Крым более 20 тысяч военных Фото: Россия перебросила в Крым новые войска (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия воспользовалась мощными паводками, чтобы перебросить в оккупированный Крым дополнительные воинские подразделения. Под видом ликвидации последствий непогоды в Крым отправили 21 тысячу российских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского омбудсмена Людмилу Денисову.

"Под предлогом ликвидации последствий наводнений, агрессор передислоцировал на полуостров около 21 тысячи человек спецподразделений и 1367 единиц автомобильной и специальной техники. К тому же постоянно на полуострове находится более 31 000 человек рядового и начальствующего состава вооруженных формирований страны-оккупанта", - сказала она.

Денисова отметила, что стягивание российских войск на оккупированный полуостров противоречит нормам международного гуманитарного права. Омбудсмен призвала международных партнеров усилить взаимодействие, чтобы заставить Россию выполнять обязательства страны-оккупанта.

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