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Россия ведет новые информационные атаки на систему здравоохранения Украины, - Минздрав

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 12:13
Россия ведет новые информационные атаки на систему здравоохранения Украины, - Минздрав Фото: заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич (facebook.com)
Автор: Мария Кучерявец

Служба безопасности Украины фиксирует признаки старта новой атаки пророссийской стороны на систему здравоохранения. В частности, РФ распространяет слухи об украинских е-больничных и в целом об медицинской системе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на замминистра здравоохранения Марию Карчевич во время брифинга.

"Вслед за информационной компанией, которая направлена против COVID-19, СБУ фиксирует признаки старта новой атаки с пророссийской стороны на систему здравоохранения. Последние дни в информационном пространстве наблюдается появление новых, откровенно неправдивых статей, которые касаются реформы е-больничных и в целом работы электронной системы здравоохранения", - рассказала Карчевич.

По ее словам, во всех пропагандистских материалах используются всем известные нарративы российского телевидения, о том что "система не выдерживает", а люди вроде бы "отказываются от получения услуг".

"Мы понимаем цель этих атак. Методами российской пропаганды в Украине пытаются посеять недоверие к государственным медицинским услугам и дестабилизировать ситуацию в системе здравоохранения. Однако реальное состояние дел позволяет нам опровергнуть распространенные сообщения", - отметила Карчевич.

Напомним, на днях СБУ заявила о разоблачении подконтрольной России сети "антивакцинаторов", которая готовила захват власти в Украине.

Добавим, вчера львовский суд избрал меру пресечения Остапу Стахиву, который является, непосредственно, фигурантом этого дела, его арестовали на два месяца с залогом 998 тысяч гривен.

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