Росія веде нові інформаційні атаки на систему охорони здоров’я України, - МОЗ
Служба безпеки України фіксує ознаки старту нової атаки проросійської сторони на систему охорони здоров'я. Зокрема, РФ поширює чутки про українські е-лікарняні та загалом про медичну систему.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра охорони здоров'я Марію Карчевич під час брифінгу.
"Слідом за інформаційною компанією, яка спрямована проти COVID-19, СБУ фіксує ознаки старту нової атаки з проросійської сторони на систему охорони здоров'я. Останні дні в інформаційному просторі спостерігається поява нових, відверто неправдивих статей, які стосуються реформи е-лікарняних та загалом роботи електронної системи охорони здоров'я", - розповіла Карчевич.
За її словами, у всіх пропагандистських матеріалах використовуються всім відомі наративи російського телебачення, про те що "система не витримує", а люди начебто "відмовляються від отримання послуг".
"Ми розуміємо мету цих атак. Методами російської пропаганди в Україні намагаються посіяти недовіру до державних медичних послуг та дестабілізувати ситуацію у системі охорони здоров'я. Однак реальний стан справ дозволяє нам спростувати поширені повідомлення", - зазначила Карчевич.
Нагадаємо, днями СБУ заявила про викриття підконтрольної Росії мережі "антивакцинаторів", яка готувала захоплення влади в Україні.
Додамо, вчора львівський суд обрав запобіжний захід Остапу Стахіву, який є, безпосередньо, фігурантом цієї справи, його арештували на два місяці з заставою 998 тисяч гривень.