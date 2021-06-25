UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Россия увеличила количество своих офицеров для усиления разведки на Донбассе, - ГУР Минобороны

Автор: РБК-Украина

Оккупанты на Донбассе увеличили интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп. Они сформированы преимущественно из кадровых офицеров Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным ГУР, каждая такая группа разведчиков оккупантов включает снайперов, вооруженных снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, оборудованными приборами ночного видения и бесшумной стрельбы для осуществления провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью открытия огня в ответ.

В то же время оккупанты наращивают боевые способности оперативной группировки российских оккупационных войск.

Так, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжается второй этап сборов с военнообязанными запаса (22-26 июня 2021). Занятия проводятся на полигонах “Центральный-1”, “Южный”, “Восточный”, “Славный”, “Передовой”, “Удалой”, “Приморский”.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбассразведка