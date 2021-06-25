Россия увеличила количество своих офицеров для усиления разведки на Донбассе, - ГУР Минобороны
Оккупанты на Донбассе увеличили интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп. Они сформированы преимущественно из кадровых офицеров Вооруженных сил РФ.
По данным ГУР, каждая такая группа разведчиков оккупантов включает снайперов, вооруженных снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, оборудованными приборами ночного видения и бесшумной стрельбы для осуществления провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью открытия огня в ответ.
В то же время оккупанты наращивают боевые способности оперативной группировки российских оккупационных войск.
Так, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжается второй этап сборов с военнообязанными запаса (22-26 июня 2021). Занятия проводятся на полигонах “Центральный-1”, “Южный”, “Восточный”, “Славный”, “Передовой”, “Удалой”, “Приморский”.