Россия увеличила количество своих офицеров для усиления разведки на Донбассе, - ГУР Минобороны

Оккупанты на Донбассе увеличили интенсивность применения диверсионно-разведывательных групп. Они сформированы преимущественно из кадровых офицеров Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны.

По данным ГУР, каждая такая группа разведчиков оккупантов включает снайперов, вооруженных снайперскими винтовками калибра 12,7 мм, оборудованными приборами ночного видения и бесшумной стрельбы для осуществления провокационных обстрелов позиций подразделений Объединенных сил с целью открытия огня в ответ.

В то же время оккупанты наращивают боевые способности оперативной группировки российских оккупационных войск.

Так, в соединениях и частях 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК продолжается второй этап сборов с военнообязанными запаса (22-26 июня 2021). Занятия проводятся на полигонах “Центральный-1”, “Южный”, “Восточный”, “Славный”, “Передовой”, “Удалой”, “Приморский”.