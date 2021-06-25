Росія збільшила кількість своїх офіцерів для посилення розвідки на Донбасі, - ГУР Міноборони

Окупанти на Донбасі збільшили інтенсивність застосування диверсійно-розвідувальних груп. Вони сформовані переважно з кадрових офіцерів Збройних сил РФ.

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

За даними ГУР, кожна така група розвідників окупантів включає снайперів, озброєних снайперськими гвинтівками калібру 12,7 мм, обладнаними приладами нічного бачення та безшумної стрільби для здійснення провокаційних обстрілів позицій підрозділів Об’єднаних сил з метою відкриття вогню у відповідь.

Водночас окупанти нарощують бойові спроможності оперативного угруповання російських окупаційних військ.

Так, у з’єднаннях і частинах 1 (Донецьк) та 2 (Луганськ) АК триває другий етап зборів з військовозобов’язаними запасу (22-26 червня 2021). Заняття проводяться на полігонах “Центральный-1”, “Южный”, “Восточный”, “Славный”, “Передовой”, “Удалой”, “Приморский”.