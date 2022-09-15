Россия усиливает мобилизацию, а ВСУ отбили все атаки на Донбассе: сводка Генштаба

Украинские военные сегодня отбили штурмы возле трех населенных пунктов на Донбассе. Также ВСУ авиацией и артиллерией ударили по складам и опорным пунктам врага.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сводку Генштаба.
Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и активно обстреливают населенные пункты из тяжелого вооружения. В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, 5 раз ударили авиацией и 23 раза - из артиллерии.
Враг обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:
Генштаб отмечает, что враг имеет большие потери на Слобожанском направлении. Поэтому 202-й и 204-й стрелковые полки 2 армейского корпуса вывели на территорию Луганской области. Некоторые подразделения подлежат расформированию. Большое количество раненых свезли в город Новоайдар. Местные больницы перепрофилируют в госпитали.
Руководство РФ решило усилить мобилизацию. Теперь на войну в Украине забирают заключенных, сотрудников государственных предприятий, многодетных и принудительно созданные региональные батальоны.
Сегодня ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево на Донбассе.
Украинская авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Повреждены 3 опорных пункта и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.
Ракетные и артиллерийские подразделения атаковали 3 пунктах управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, включая 2 склады и логистические узлы.
Напомним, российские оккупанты сегодня дважды ударили по городу Кривой Рог. Предварительно, враг снова обстрелял гидротехнические сооружения.
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