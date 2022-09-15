UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия усиливает мобилизацию, а ВСУ отбили все атаки на Донбассе: сводка Генштаба

Фото: ВСУ отбили штурмы на трех участках фронта на Донбассе (facebookcom MinistryofDefence RU)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные сегодня отбили штурмы возле трех населенных пунктов на Донбассе. Также ВСУ авиацией и артиллерией ударили по складам и опорным пунктам врага.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой сводку Генштаба.

Российские войска сосредоточили силы на захвате Донецкой области и активно обстреливают населенные пункты из тяжелого вооружения. В течение суток оккупанты нанесли 5 ракетных ударов, 5 раз ударили авиацией и 23 раза - из артиллерии.

Враг обстреливал населенные пункты вдоль всей линии фронта:

  • на Северском направлении - в районах населенных пунктов Галагановка Черниговской области и Кондратовка Сумской области;
  • на Харьковском направлении - Волчанск, Гоптовка, Барановка, Высокая Яруга, Нескучное и Сотский Козачок;
  • на Славянском направлении - Купянск;
  • на Краматорском направлении - Татьяновка, Белогоровка, Северск, Николаевка, Краматорск, Ивано-Дарьевка и Верхнекаменское;
  • на Бахмутском направлении - Сухая Балка, Николаевка Вторая, Зайцевое, Одрадивка, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут и Веселая Долина;
  • на Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не проводил. Осуществлял обстрелы по всей линии соприкосновения;
  • на Южнобугском направлении противник вел обстрелы вдоль всей линии фронта. Кроме того, вел воздушную разведку беспилотниками - совершил 48 вылетов.

Генштаб отмечает, что враг имеет большие потери на Слобожанском направлении. Поэтому 202-й и 204-й стрелковые полки 2 армейского корпуса вывели на территорию Луганской области. Некоторые подразделения подлежат расформированию. Большое количество раненых свезли в город Новоайдар. Местные больницы перепрофилируют в госпитали.

Руководство РФ решило усилить мобилизацию. Теперь на войну в Украине забирают заключенных, сотрудников государственных предприятий, многодетных и принудительно созданные региональные батальоны.

Сегодня ВСУ успешно отбили атаки врага в районах населенных пунктов Веселая Долина, Майорск и Зайцево на Донбассе.

Украинская авиация совершила 18 ударов по местам сосредоточения живой силы и техники оккупантов. Повреждены 3 опорных пункта и 5 позиций зенитных ракетных комплексов. Потери врага уточняются.

Ракетные и артиллерийские подразделения атаковали 3 пунктах управления, 12 районов сосредоточения живой силы и техники противника, включая 2 склады и логистические узлы.

Напомним, российские оккупанты сегодня дважды ударили по городу Кривой Рог. Предварительно, враг снова обстрелял гидротехнические сооружения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныГенштаб ВСУВойна в УкраинеВойна России против Украины