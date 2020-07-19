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Россия усилила систему ПВО из-за внезапной проверки боеготовности войск

Симферополь, Воскресенье 19 июля 2020 13:56
Россия усилила систему ПВО из-за внезапной проверки боеготовности войск
Фото: российские военные (structure.mil.ru)
Автор: Анастасия Рокитна

Систему ПВО усилили на юге России и в аннексированном Крыму

Российские дивизионы зенитных ракетных комплексов усилили систему противовоздушной обороны (ПВО) в ходе внезапной проверки боеготовности. Систему ПВО усилили на юге России и в аннексированном Крыму.

Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

Как сообщается, более десяти дивизионов, вооруженных системами С-400, С-300, зенитными ракетно-пушечными комплексами "Панцирь-С", из состава дивизий 4 армии ВВС и ПВО ЮВО совершили марши на позиции, осуществили развертывание и заступили на боевое дежурство в новых позиционных районах.

Кроме того, "защиту сил общевойсковых объединений от ударов воздушного противника обеспечивают комплексы войсковой ПВО Бук-М2, Бук-М3 и ТОР-М".

Напомним, Российская Федерация инициировала внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов, ВДВ и морской пехоты Северного и Тихоокеанского флотов.

Отметим, украинская разведка не раз сообщала о возможном полномасштабном наступлении РФ, в частности, во время учений "Кавказ-2020" в сентябре.

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