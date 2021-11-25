Россия умышленно дискредитирует работу СММ ОБСЕ, чтобы прикрыть обострение на Донбассе, - МИД

Как отметил Николенко, заявление главы МИД России Марии Захаровой относительно якобы наступления украинских военных на Донбассе - не соответствует действительности.

"Такие инсинуации имеют одну цель: предоставить информационное прикрытие российским войскам на фоне обострения ними ситуации безопасности на Донбассе и вдоль украинской границы", - добавил спикер МИД.

Николенко отметил, что отчеты СММ ОБСЕ свидетельствуют совсем о другом, а именно:

о системных ограничениях свободы передвижения на временно оккупированных территориях Украины;

о блокировке средств связи и наблюдения;

об угрозах личной безопасности международных наблюдателей со стороны боевиков РФ.

"Ситуация приобрела такие беспрецедентные масштабы, что заставила главу СММ ОБСЕ в начале ноября официально обратиться с призывом разблокировать работу миссии в неподконтрольных украинскому правительству районах. Россия этот призыв, как и другие подобные призывы международного сообщества, проигнорировала", - заявил Николенко.

Учитывая интенсивность дезинформации со стороны России и угрозы со стороны чиновников Кремля в адрес Украины - глава МИД Дмитрий Кулеба и в целом все министерство сейчас активно работают над консолидацией поддержки международных партнеров, чтобы укрепить безопасность страны и сдерживать агрессора.

"Повышение интенсивности российской дезинформации, угрозы российских чиновников в адрес Украины указывают на то, что в Москве продолжают руководствоваться логикой конфликта. Именно поэтому министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и весь МИД сейчас максимально консолидируют поддержку международных партнеров, чтобы укрепить безопасность нашего государства и его граждан и сдерживать Россию от дальнейших агрессивных действий", - подчеркнул Николенко.