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Россия украла в Мариуполе два иностранных корабля, - Reuters

Фото: Россия украла в Мариуполе два иностранных корабля (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Поддерживаемые Россией сепаратисты захватили два иностранных судна в портовом городе Мариуполь и заявили, что они теперь являются "государственной собственностью". Эти суда прибыли в порт ещё до начала войны для загрузки украинского металла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика через министерство иностранных дел уведомила две судоходные компании о том, что их суда подверглись "насильственному завладению движимым имуществом с принудительным обращением в государственную собственность" без какой-либо компенсации владельцам, согласно двум отдельным письмам, - пишет издание.

Компания Smarta Shipping, зарегистрированная в Либерии, владелец сухогруза Smarta под флагом Либерии, одного из двух захваченных судов, заявила, что была проинформирована об аресте по электронной почте 30 июня, назвав его незаконным и "противоречащим всем нормам международного права".

"Такое насильственное присвоение нарушает основные права человека в том, что касается прав собственности", - говорится в заявлении компании.

Как известно, из Мариуполя было вывезено уже минимум три корабля с металлом в Ростов. Владелец украденной продукции, компания "Метинвест", обратилась в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное дело по факту грабежа.

Также компания призвала всех своих международных партнёров и операторов морских портов воздержаться от покупки краденой продукции, а вместо этого сразу сообщать о попытках продажи.

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