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Россия украла уже 11 тысяч тонн металла, еще 28 тысяч ожидают отправки, - ISRP

Фото: Россия украла уже 11 тысяч тонн металла, еще 28 тысяч ожидают отправки (t me)
Автор: Александр Мороз

Россия уже украла полмиллиона тонн зерна и 11 тысяч тонн металла. Еще 28 тысяч тонн металла ожидают своей очереди на отправку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет "Инициативы по изучению российского пиратства" (ISRP).

"По оценкам, более 500 тысяч тонн зерна, в основном пшеницы и кукурузы, были незаконно вывезены из украинских портов. Исходя из цен на сырьевые товары в США, продукция, украденная из Украины до 15 июля, имеет совокупную рыночную стоимость почти 154 миллиона долларов", - сказано в отчете.

Также в ISRP подчеркнули: Россия украла до 11 тысяч тонн украинской металлопродукции с ММК "Азовсталь" и ММК им. Ильича в Мариуполе, в основном горячекатаного проката.

"На суда, пришвартованные в Мариупольском порту, погружено как минимум еще 28 тыс. тонн. Используя цену в $1100 за тонну, украденные 11 тысяч тонн стоят примерно $12,1 млн долларов. А 28 тысяч тонн, которые могут быть отгружены в любой момент, стоят дополнительно $30,8 млн, что в сумме составляет почти $43 млн. В Мариупольском порту также остается сталь, недоступная для производителей и легальных покупателей", - говорится в отчете.

Чтобы получить эти данные, ISRP использовала комбинации аналитических инструментов с открытым исходным кодом. В частности, была собрана информация о морском движении AIS (система автоматической идентификации), которую предоставили MarineTraffic.com, ShippingExplorer Live Vessel Tracking, VesselFinder.com и BalticShipping.com; получены отчеты от лиц в Украине и Турции, которые внимательно следят за движением судов с помощью спутниковых изображений, проведены интервью с конфиденциальными источниками в США и Восточной Европе.

Как известно, ранее генеральный директор компании "Метинвест", которой принадлежит украденная в Мариуполе продукция, заявил, что ущерб от мародерства оценивается в 600 миллионов долларов.

Заводы "Азовсталь" и ММКИ уже обратились в Офис генерального прокурора с просьбой открыть уголовное дело по факту грабежа.

Также компания "Метинвест" обратилась к своим международным партнерам с просьбой не покупать металлопродукцию сомнительного происхождения, поставленную Россией.

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