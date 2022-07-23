Россия ударила 13-ю ракетами вблизи Кропивницкого: есть погибшие и раненые

"Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов" Укрзализныци". Есть погибшие и раненые", - пишет Райкович.

По его словам, сейчас на месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.

Кроме того, сейчас без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду городов, в частности, появились подробности обстрелов Харькова и Николаева.

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