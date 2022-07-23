UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россия ударила 13-ю ракетами вблизи Кропивницкого: есть погибшие и раненые

Фото: глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович (facebook.com/andriy.raykovich)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ударили 13 ракетами вблизи Кропивницкого (Кировоградская область). Враг попал в военный объект и железнодорожный, есть жертвы и раненые.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской ОВА Андрея Райковича в Telegram.

"Сегодняшнее утро с вражескими прилетами. 13 ракет (8 ракет "Калибр" морского базирования и 5 ракет Х-22 с самолета ТУ-22М3). Попали в инфраструктурные объекты за пределами областного центра. В частности, в военный аэродром "Канатово" и в один из объектов" Укрзализныци". Есть погибшие и раненые", - пишет Райкович.

По его словам, сейчас на месте работают спасательные и пиротехнические подразделения.

Кроме того, сейчас без света в областном центре остается часть одного из микрорайонов. Аварийные бригады "Облэнерго" работают.

Напомним, сегодня российские оккупанты нанесли ракетные удары по ряду городов, в частности, появились подробности обстрелов Харькова и Николаева.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кропивницкийракетный ударКропивницкая область