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Россия целенаправленно разрушает украинскую энергетическую инфраструктуру, - Forbes

Автор: Артем Горовенко

Россия целенаправленно разрушает энергетическую инфраструктуру Украины, что вынуждает инженеров и энергетиков с риском для собственной жизни восстанавливать электроснабжение пострадавших регионов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Forbes.

"По мере того, как Россия начинает применять тактику осады и неизбирательных атак на жилой и гражданский сектора, ключевая инфраструктура производства и передачи электроэнергии (Украины) разрушается", - говорится в нем.

Издание отмечает, что украинский народ и бизнес проявили удивительную сплоченность и решимость в противостоянии врагу и защите страны.

В частности ДТЭК начала бесплатно поставлять электроэнергию больницам и военным на миллионы долларов.

"Инженеры ДТЭК делают все возможное, чтобы украинцы не остались без электроэнергии и тепла, работая практически под огнем", - подчеркнули в Forbes.

Также генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко подчеркнул, что сейчас Украина переживает самый сложный период в своей истории, поэтому бизнес сообщество прилагает все усилия, чтобы помочь государству и его населению.

Напомним, что ранее ДТЭК начал бесплатно поставлять электроэнергию больницам, военным и силовым структурам, а также производителям хлеба в Киеве, Донецкой и Днепропетровской областях.

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