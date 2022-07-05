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Россия требует прекратить деятельность Еврейского агентства, - The Jerusalem Post

Фото: российские евреи опасаются, что не смогут покинуть страну (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Правительство Российской Федерации требует прекратить работу Еврейского агентства (Сохнут) на территории страны. Оно занимается вопросами репатриации в Израиль.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Jerusalem Post.

По данным издания, приказ свернуть все операции был получен на этой неделе. Сейчас офис организации в Иерусалиме вместе с МИД Израиля и канцелярией премьера готовят ответ.

"В рамках работы делегации Еврейского агентства в России от нас время от времени требуется вносить определенные коррективы, как того требуют власти. Контакты с властями происходят постоянно, с целью продолжения нашей деятельности в соответствии с правилами, установленными компетентными органами. Даже сегодня такой диалог имеет место", - ответили в Еврейском агентстве на запрос The Jerusalem Post.

Напряженность в отношениях

Распоряжение о запрете деятельности Еврейского агентства поступило на фоне напряженности между Израилем и Россией из-за позиции первого в отношении войны в Украине и политики поддержки Киева и президента Владимира Зеленского.

Кроме того, накануне МИД России назвал неприемлемыми удары по Сирии, в которых обвиняют Израиль, и потребовал безоговорочно прекратить военные действия.

Предполагается, что запрет деятельности Сохнута может напрямую подорвать возможность российских евреев эмигрировать в Израиль. На сегодня тысячи человек завершили оформление документов и ждут рейсов в Израиль, но из-за санкций против России большинство авиакомпаний прекратили полеты между странами.

Позиция российских евреев

Источники в российской еврейской общине сообщили The Jerusalem Post, что "члены еврейской общины чувствуют, что на них опустился железный занавес, и они боятся, что не смогут выехать из страны". Один из источников также отметил, что "многие евреи заявили, что российские власти пытаются их арестовать и что они опасаются за свою жизнь".

Отметим, одной из основных целей Еврейского агентства является содействие репатриации евреев в Израиль по всему миру. Если его работу запретят в России, это будет первый случай за последние 30 лет, когда в стране запрещена деятельность по репатриации.

Ответ Израиля

Министр по вопросам алии и интеграции Пнина Тамено-Шете уже отреагировала на возможный запрет Сохнута в России.

"Сегодня утром мне сообщили о решении российского Министерства юстиции. Как известно, Еврейское агентство является центральным органом правительства и министерства по делам помощи иммиграции евреев со всего мира в государство Израиль. Мы должны обеспечить сохранение масштабов их деятельности, как это было на протяжении многих лет. Я обратилась к премьер-министру с призывом работать с администрацией Москвы над решением проблемы", - отметила она.

По ее словам, право на репатриацию является одним из главных прав евреев в России, и Израиль позаботится, чтобы сохранить его.

Напомним, ранее сообщалось, что Израиль отменит ограничения на въезд украинцев после соответствующего решения Верховного суда. До этого страна устанавливала квоту для граждан Украины.

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