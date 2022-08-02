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Россия теряет газовый рычаг воздействия на Европу, - Bank of America

Фото: Россия больше не сможет давить на Европу с помощью газа (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Россия утрачивает возможность влиять на Европу с помощью газа. Bank of America предупредил, что Кремль может использовать этот фактор для создания кризиса в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Business Insider.

"Газовый рычаг России ослабевает, поэтому страна может решить использовать его до того, как потеряет его", - отмечают в банке.

Bank of America сообщил, что ситуация с газом в Европе быстро меняется от плохого сценария к еще худшему.

По данным банка, после снижения мощности газопровода "Северный поток-1" до 20% накопленных запасов к зимнему периоду может оказаться недостаточно. Поэтому в настоящее время ЕС планирует широкомасштабное нормирование спроса.

Цены на фьючерсы на природный газ на TTF приблизились к отметке в 200 евро за мегаватт-час (204 доллара), что недалеко от 300 евро, достигнутых в марте.

"По мере роста пессимизма в отношении поставок из России спотовые и форвардные цены на природный газ в Европе устанавливаются в более высоком диапазоне", - говорится в сообщении Bank of America.

Вместе с тем страны-члены ЕС достигли политического соглашения о добровольном сокращении спроса на природный газ на 15% этой зимой.

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