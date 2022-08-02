Россия теряет газовый рычаг воздействия на Европу, - Bank of America

"Газовый рычаг России ослабевает, поэтому страна может решить использовать его до того, как потеряет его", - отмечают в банке.

Bank of America сообщил, что ситуация с газом в Европе быстро меняется от плохого сценария к еще худшему.

По данным банка, после снижения мощности газопровода "Северный поток-1" до 20% накопленных запасов к зимнему периоду может оказаться недостаточно. Поэтому в настоящее время ЕС планирует широкомасштабное нормирование спроса.

Цены на фьючерсы на природный газ на TTF приблизились к отметке в 200 евро за мегаватт-час (204 доллара), что недалеко от 300 евро, достигнутых в марте.

"По мере роста пессимизма в отношении поставок из России спотовые и форвардные цены на природный газ в Европе устанавливаются в более высоком диапазоне", - говорится в сообщении Bank of America.