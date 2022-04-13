Россия стягивает войска на границе для наступления на восток Украины, - спутниковые снимки

Спутниковые снимки, собранные и проанализированные американской компанией Maxar Technologies, показывают, что Россия стягивает войска в Белгородской области. Силы вторжения направляются для наступления на востоке Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании в Twitter.
"Спутниковые снимки показывают, что российские войска продолжают продвигаться к востоку Украины. Военные передислокации наблюдались вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков на западе России, до границы с Украиной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что снимки сделаны 11 апреля.
Напомним, на спутниковых снимках, собранных и проанализированных компанией Maxar Technologies, было видно, как 8 апреля военная колонна длиной 12 км движется на юг через город Великий Бурлук на востоке Украины.
Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.
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