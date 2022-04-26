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Россия стягивает на войну ливийских курсантов, участников боевых действий Сирии и Чечни, - разведка

Фото: Россия стягивает на войну ливийских курсантов, участников боевых действий Сирии и Чечни (gettyimeges)
Автор: Евгений Прокопенко

Россияне пытаются привлечь к войне с Украиной курсантов из Ливии и участников боевых действий в Сирии и Чечне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины.

Как выяснила разведка при Минобороны Украины, состав оккупационной армии в ближайшее время могут пополнить слушатели Михайловской военной артиллерийской академии (Санкт-Петербург), которые проходят стажировку на территории Ливии. Командование академии принимает меры для возвращения слушателей на территории РФ и привлечения их к боевым действиям против Украины.

Кроме этого, россияне ищут военнослужащих, которые могут согласиться принять участие в вооруженной агрессии на территории Украины. С этой целью даже идут на уменьшение состава российской группировки на территории Сирийской арабской республики. В последние дни в данной группировке проведены организационно-штатные изменения. Следовательно, в тактической группировке «Алеппо» было сокращено 200 должностей.

Ожидается, что после возвращения сокращенных военнослужащих, они сразу будут направлены в районы ведения боевых действий.

В общем, российское военное командование проявляет значительный интерес к военнослужащим, участвовавшим в боевых действиях на территории Сирии и Чечни. Сейчас активно проводятся мероприятия по привлечению их в состав оккупационной армии.

Разведка отмечает основные регионы проведения мобилизационной кампании: Краснодарский край, Пермский край, Республики Дагестан, Ингушетия, Калмыкия. Эти действия сопровождаются мощной пропагандисткой кампанией по "национальному / карательному" режиму в Украине. Также весомым остается материально-финансовый аспект, что в условиях ограничительных санкций США и стран запада является ощутимым для населения РФ. Подтверждается информация, что участников боевых действий на территории Украины дополнительно мотивируют возможностью улучшить свое материальное положение за счет "трофеев".

Напомним, в Министерстве иностранных дел заявили, что осудили попытки России втянуть Приднестровский регион Молдовы в полномасштабную войну против Украины. В ведомстве призвали к немедленной деэскалации напряженности.

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