Россия может столкнуться с более длительной и глубокой рецессией из-за санкций, - Bloomberg

Согласно правительственному отчету, санкции и рецессия ставят под угрозу отрасли, на которые страна годами опиралась в своей экономике.

Два из трех представленных в отчете сценариев показывают, что в следующем году спад ускорится, а экономика вернется на довоенный уровень лишь в конце десятилетия или позже. Все сценарии предусматривают усиление давления санкций, и к ним, видимо, присоединится все больше стран. В докладе говорится, что резкий отказ Европы от российских нефти и газа может также ударить насколько можно Кремль обеспечивать свой собственный рынок.

Технологические и финансовые ограничения усиливают давление. По оценкам отчета, до 200 тысяч ИТ-специалистов могут покинуть страну к 2025 году, что является первым официальным прогнозом увеличения утечки мозгов. В отчете говорится, что производители металлов теряют 5,7 миллиарда долларов в год из-за ограничений.

Полное прекращение поставки газа в Европу, главный экспортный рынок России, может стоить 400 миллиардов рублей (6,6 миллиарда долларов) в год в виде недополученных налоговых поступлений. Целиком компенсировать потерянные продажи новыми экспортными рынками не удастся даже в среднесрочной перспективе.