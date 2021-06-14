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Россия и США увеличили число ядерных боеприпасов

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Стокгольм, Понедельник 14 июня 2021 09:42
Россия и США увеличили число ядерных боеприпасов Фото: Россия и США увеличили число ядерных боеприпасов (mil.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

С прошлого года общее количество развернутых ядерных боеприпасов в мире увеличилось с 105 до более 3 тысяч. При этом около 2000 из них находились в состоянии повышенной боевой готовности, почти все они принадлежали России и США.

Об этом сообщается в новом докладе Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI).

По данным Института, общее количество ядерного оружия на начало текущего года составило 13 080, что на 320 единиц меньше, чем государства имели на начало 2020 года.

Так, общее число ядерных боеприпасов, развернутых в настоящее время, увеличилось с 3720 в прошлом году до 3825 в текущем месяце.

"В начале 2021 года у обеих стран было примерно на 50 ядерных боеголовок в оперативном развертывании больше, чем годом ранее. Россия также увеличила свой общий военный ядерный арсенал примерно на 180 боеголовок, в основном вследствие развертывания большего количества межконтинентальных баллистических ракет наземного базирования (МБР) и баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ)",- говорится в отчете.

Отмечается, что более 90% мирового ядерного оружия принадлежит России и США. В то же время оба государства имеют большие и дорогие программы по модернизации ядерных боеприпасов.

"Общее количество боеголовок в глобальных военных арсеналах сейчас, похоже, увеличивается, и это является тревожным признаком того, что тенденция к снижению, которая характеризовала глобальные ядерные арсеналы после окончания холодной войны, застопорилась",- добавляют эксперты.

В Институте предполагают, что Россия и США придают ядерному оружию все большее и больше значения в контексте своей национальной безопасности.

Ранее стало известно, Россия продолжает поставлять на оккупированный Донбасс новые партии вооружения и боеприпасы своего производства.

Также РБК-Украина писало, что боевики на Донбассе скрывают тяжелое вооружение.

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